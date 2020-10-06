Почему арбитры боятся судить матчи с Новаком Джоковичем?
Сербский спортсмен снова «отличился» на теннисном корте.
Фото, видео: www.globallookpress.com / JB Autissier via www.imago-image; 5-tv.ru
Поклонники Новака Джоковича советуют ему почистить карму. Сербский теннисист снова попал мячом в судью. Правда теперь происшествие посчитали случайностью — спортсмен просто неудачно принял подачу соперника, и мяч угодил арбитру в голову. Помощь медиков пострадавшему не потребовалась.
Удивительно, но месяц назад подобный инцидент случился на US OPEN. Тогда Джокович просто-напросто разозлился — удар мячом получила женщина. В итоге Джоковича дисквалифицировали. И судьи теперь всерьез опасаются обслуживать матчи с его участием. Неизвестно, кого серб выберет мишенью в следующий раз.
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