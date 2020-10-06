Запрещенных веществ в анализах Навального в ОЗХО не обнаружили

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что в анализах блогера Алексея Навального не нашли считающихся запрещенными веществ. Ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого были обнаружены в анализах блогера Алексея Навального, не включен в список запрещенных препаратов.