Запрещенных веществ в анализах Навального в ОЗХО не обнаружили
| Алиса Маркова Мировые новости 117
Ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Алексея Навального, не включен в список запрещенных препаратов.
Фото: Instagram @navalny
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что в анализах блогера Алексея Навального не нашли считающихся запрещенными веществ. Ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого были обнаружены в анализах блогера Алексея Навального, не включен в список запрещенных препаратов.
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