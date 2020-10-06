В ОЗХО заявили, что не нашли в анализах Навального запрещенных веществ
Эксперты организации изучали материалы российского блогера по запросу правительства Германии.
Фото: Instagram @navalny
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет об исследовании анализов российского блогера Алексея Навального. Документ размещен на официальном сайте организации.
Эксперты подтвердили, что вещество, найденное в анализах россиянина, не относится к разряду запрещенных.
«Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам к Конвенции по запрещению химического оружия во время 24-й сессии Конференции государств-участников в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции», — говорится в заявлении организации.
Экспертиза анализов блогера была проведена ОЗХО по запросу правительства Германии, где он находится на лечении.
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.
Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.
Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному.
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