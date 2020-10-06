Общественники подсказали Рудковской, что делать с коляской за полмиллиона рублей

Дорогой коляске от модного дома Dior, которую показала в Instagram Яна Рудковская, нашли применение. Ранее музыкальный продюсер опубликовала в микроблоге серию снимков рядом с детским устройством, одетая в свитер с логотипом модного бренда в тон коляске. На скрытую рекламу тут же обратили внимание подписчики. Позже коляску за полмиллиона рублей высмеял в своем шоу Иван Ургант.

Что делать с вещью после того, как второй сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Арсений вырастет, подсказала руководитель общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова.

«Когда ребенок Яны перестанет нуждаться в коляске, можно выставить ее на благотворительный аукцион в пользу наших подопечных. На вырученные средства сможем обеспечить колясками десятки беременных женщин и матерей-одиночек в кризисной ситуации. Наши подопечные будут очень признательны Яне за такую поддержку», — цитирует общественницу РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Плющенко раскритиковали за покупку дорогого авто.