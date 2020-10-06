«А почему не под цвет коляски?»: Плющенко раскритиковали за покупку дорогого авто

Евгений Плющенко решил похвастаться перед подписчиками в Instagram новым автомобилем. Он выложил фото возле элитной иномарки ярко-оранжевого цвета.

«Огненная. Как вам такой цвет для осеннего сезона?» — поинтересовался фигурист.

Instagram @plushenkoofficial

Однако вместо восхищения его ожидала волна критики от поклонников. Многие нашли неуместным такое хвастовство дорогой машиной перед аудиторией, которая явно не может себе позволить подобную роскошь.

«А вы на каждый сезон автомобиль под цвет подбираете?!»

«Евгений, вы же адекватный человек. Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не на что хлеб купить»

«Откуда у людей такие деньги?»

«Я была о вас лучшего мнения, снимите корону», — писали фанаты.

Не забыли подписчики и недавний пост жены фигуриста, Яны Рудковской, в котором она показала новую коляску для новорожденного сына — братика Гном Гномыча. Тягу супруги Плющенко к дорогим и модным вещам высмеял и Иван Ургант — покупка для малыша, по его словам, обошлась семейству в полмиллиона, почти как размер материнского капитала.

«А почему не под цвет коляски?»

«Под цвет коляски уже в гараже стоит», — саркастически отмечали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз.