Instagram в свой юбилей подарил подписчикам «Карту сторис»

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Александр Просяник
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Популярной социальной сети исполнилось десять лет.

Instagram в свой юбилей подарил подписчикам «Карту сторис»

Фото: globallookpress.com / Igor Golovniov

Разработчики Instagram по случаю десятилетнего юбилея социальной сети представили большое обновление, которое будет удобным многим пользователям. Обо всех новинках в привычном приложении сообщает TechCrunch.

Прежде всего, в Instagram появится новая функция Stories Map, при помощи которой можно посмотреть опубликованные сторис за последние три года. Найти их можно будет при помощи карты, или же календаря. Также пользователи iOS и Android получать возможность самостоятельно выбирать иконку приложения. Они будут доступны не только в разных цветах, но и трех классических версиях.

Помимо этого, еще два обновления коснутся проведения в США национального месяца борьбы с буллингом. Так, платформа начнет в тестовом режиме автоматически скрывать комментарии, если на подобные ранее поступали жалобы. Однако все же увидеть их можно, нажав кнопку «Посмотреть скрытые комментарии».

Также будет усилена функция «настоятельных предупреждений». Эта функция заработала недавно. Система будет сконцентрирована на агрессивных юзерах и просит подумать над своими словами пользователей, которые пытаются сделать оскорбительный пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Telegram в последнем обновлении открыл пользователям доступ в комментарии каналов.

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