Актриса Анастасия Шульженко, вынудившая Сергея Глушко, известного как Тарзан, публично признаться в супружеской измене жене — Наташе Королевой, записала видеообращение к Ксении Собчак. На днях супружеская пара, которую скандал с кражей драгоценностей и несостоявшейся беременностью любовницы стриптизера поссорить так и не смог, стала гостями шоу «Осторожно, Собчак!». Шульженко это возмутило. Она заявила, что все сказанное в передаче было враньем.

«Мне очень неприятно, что господин Глушко и госпожа Порывай (такова настоящая фамилия Королевой — Прим.ред.), пользуясь вашим хорошим отношением, ввели вас в заблуждение. Причем намерено. О каком одноразовом сексе может идти речь, если мы с ним встречались полтора года?» — говорит Шульженко на видео, которое она выложила на своей странице в Instagram.

Она утверждает, что любила Тарзана и «наверно, любит до сих пор», а ставшие публичными разбирательства принесли ей «очень много горя». По словам Анастасии, бывший любовник, утверждающий, что видел ее впервые, задолго до этого переписывался с ней, созванивался и общался. По словам актрисы, она может доказать, что это не голословные утверждения.

«Да, карта госпожи Порывай разыграна втемную, она ничего не знала. И, конечно ей как жене хочется верить своему мужу. Но зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве. Это же ложь! Прямая ложь. Хотя я не знаю, может быть я у господина Глушко была не одна», — возмущается Шульженко.

В заключение она просит Собчак не верить Королевой и Тарзану и обещает предоставить доказательства своей правоты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в программе «Осторожно, Собчак!» Наташа Королева заявила, что сразу простила Тарзана. Потому что его связь с Шульженко считает не изменой, а «подставой», и ее муж оказался в центре скандала «по глупости».