В России хотят сделать спорт доступным для граждан всех возрастов
Стратегия развития физкультуры и спорта была представлена на совещании Владимира Путина.
Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Крупных спортивных арен в России построено достаточно много, дальше нужно расширять сеть небольших объектов шаговой доступности. Президент на Совете по развитию физкультуры и спорта определил стратегию на ближайшие 10 лет.
Предыдущая декада была признана в целом успешной - в три раза больше россиян стали заниматься спортом, увеличилась на 4,5 с половиной года продолжительность жизни.
Но как действовать "быстрее, выше, сильнее", когда такие форс-мажоры как коронавирус? Предложения собрал корреспондент Виктор Синеок. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
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