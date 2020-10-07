В России хотят сделать спорт доступным для граждан всех возрастов

Крупных спортивных арен в России построено достаточно много, дальше нужно расширять сеть небольших объектов шаговой доступности. Президент на Совете по развитию физкультуры и спорта определил стратегию на ближайшие 10 лет.

Предыдущая декада была признана в целом успешной - в три раза больше россиян стали заниматься спортом, увеличилась на 4,5 с половиной года продолжительность жизни.

Но как действовать "быстрее, выше, сильнее", когда такие форс-мажоры как коронавирус? Предложения собрал корреспондент Виктор Синеок. Подробнее смотрите в видеорепортаже.