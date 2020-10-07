Новый поворот в деле об убийстве: Певца Игоря Талькова застрелили намеренно?

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Адвокаты хотят добиться переквалификации дела на более тяжкую статью.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Поляков, 5-tv.ru

Во вторник, в годовщину убийства Игоря Талькова, стало известно о возможной переквалификации дела. Адвокаты семьи музыканта хотят доказать, что главный обвиняемый, его концертный директор Валерий Шляфман — застрелил Талькова намеренно. Это даст защитникам дополнительные рычаги воздействия на следствие, которое, по сути, зашло в тупик. Шляфман давно живет в Израиле и веских оснований для выдачи его России нет.

«То обвинение, которое сегодня направлено Шляфману, не позволяет направить дело в суд для вынесения заочного приговора. Необходимо, чтобы следствие переквалифицировало действия Шляфимана на умышленное убийство», — пояснил Нарек Костанян.

Два года назад вдова Талькова Татьяна получила статус потерпевшей, что тоже помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Тогда адвокаты получили возможность ознакомиться с материалами следствия, которые ранее для них были недоступны.

Музыкант был убит во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Произошло это во время потасовки охранников Талькова и певицы Азизы. Оружие убийства до сих пор не найдено, имена всех участников инцидента тоже не установлены

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