Новый поворот в деле об убийстве: Певца Игоря Талькова застрелили намеренно?
Адвокаты хотят добиться переквалификации дела на более тяжкую статью.
Фото, видео: РИА Новости / Александр Поляков, 5-tv.ru
Во вторник, в годовщину убийства Игоря Талькова, стало известно о возможной переквалификации дела. Адвокаты семьи музыканта хотят доказать, что главный обвиняемый, его концертный директор Валерий Шляфман — застрелил Талькова намеренно. Это даст защитникам дополнительные рычаги воздействия на следствие, которое, по сути, зашло в тупик. Шляфман давно живет в Израиле и веских оснований для выдачи его России нет.
«То обвинение, которое сегодня направлено Шляфману, не позволяет направить дело в суд для вынесения заочного приговора. Необходимо, чтобы следствие переквалифицировало действия Шляфимана на умышленное убийство», — пояснил Нарек Костанян.
Два года назад вдова Талькова Татьяна получила статус потерпевшей, что тоже помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Тогда адвокаты получили возможность ознакомиться с материалами следствия, которые ранее для них были недоступны.
Музыкант был убит во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Произошло это во время потасовки охранников Талькова и певицы Азизы. Оружие убийства до сих пор не найдено, имена всех участников инцидента тоже не установлены
Читайте также
88%
0.38 92.52
0.86
Нашли ошибку?