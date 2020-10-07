Видео: Жилой дом загорелся ночью в Магнитогорске

В Челябинской области ликвидировали крупный пожар в жилом доме. Крыша многоэтажки вспыхнула ночью в Магнитогорске. Из здания эвакуировали 40 человек. Но спасатели продолжают осмотр каждой квартиры. Не все жильцы могли проснуться и вовремя отреагировать на ЧП. О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Площадь пожара уже достигла 400 квадратных метров. И в любой момент огонь может пойти дальше. На месте работают полсотни спасателей, больше 20 единиц техники. Для жильцов многоэтажки в соседней школе открыли пункт временного размещения.