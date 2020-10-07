Двое взрослых и подросток разбились в жестком ДТП под Оренбургом

Двое взрослых и подросток погибли в результате жуткого ДТП под Оренбургом. На трассе Оренбург — Соль-Илецк столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель KIA Spectra, направляющийся в Соль-Илецк, выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль «Скания». В результате аварии водитель легковушки и двое пассажиров: 55-летняя женщина и 16-летний парень от полученных травм скончались на месте ДТП.