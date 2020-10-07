Названа возможная причина пожара в военном санатории в Ялте

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 67

Из здания уже эвакуированы 300 человек.

Фото, видео: ВКонтакте @Александр Долгополов

Названа предположительная причина пожара в военном санатории в Ялте. Предварительно, пламя могло вспыхнуть из-за замыкания электропроводки. 

Как ранее стало известно, огонь охватил крышу одного из корпусов здания. По предварительной информации, уже началось частичное обрушение кровли. В данный момент площадь возгорания составляет около 1000 квадратных.метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

300 человек уже эвакуировались из санатория. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. 

Читайте также

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
NASA озвучила два возможных места утечки воздуха на МКС
8:48
Фантастический вечер и романтичный поцелуй: Как Бузова и Манукян отметили годовщину
8:40
Названа возможная причина пожара в военном санатории в Ялте
8:39
Двое взрослых и подросток разбились в жестком ДТП под Оренбургом
8:30
Видео: Грузовик отбросило на машину в результате ДТП в Москве. Есть пострадавшие
8:20
Неожиданная версия падения в обморок великолукских школьников

Сейчас читают

«Патологическое похудение»: врач объяснил, как коронавирус помог Бабкиной, Ивлеевой и Нетребко скинуть вес
«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок