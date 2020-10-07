Названа возможная причина пожара в военном санатории в Ялте
Из здания уже эвакуированы 300 человек.
Фото, видео: ВКонтакте @Александр Долгополов
Названа предположительная причина пожара в военном санатории в Ялте. Предварительно, пламя могло вспыхнуть из-за замыкания электропроводки.
Как ранее стало известно, огонь охватил крышу одного из корпусов здания. По предварительной информации, уже началось частичное обрушение кровли. В данный момент площадь возгорания составляет около 1000 квадратных.метров. Пожару присвоен второй номер сложности.
300 человек уже эвакуировались из санатория. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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