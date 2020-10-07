Минобороны Армении заявило о новых обстрелах Степанакерта

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Ночью жителям столицы непризнанной республики было не до сна, город оглушали мощные разрывы практически каждые полчаса.

Фото, видео: ТАСС / Багдасарян Вахрам, 5-tv.ru

Минобороны Армении сообщило об очередном обстреле Степанакерта. В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана заявила о попытке армянской стороны обстрелять участок нефтепровода, но Ереван эту информацию опровергает.

Из Карабаха идут колонны машин с беженцами, те, кто может уехать, срочно покидают свои дома, в непризнанной республике сейчас нет безопасных мест. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин впервые обсудил с Алиевым обострение ситуации в Карабахе.

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