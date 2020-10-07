Путин впервые обсудил с Алиевым обострение ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин впервые с момента нового витка конфликта в Нагорном Карабахе обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в непризнанной республике.

«Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев и президент Владимир Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений», — цитирует РИА Новости пресс-службу президента Азербайджана.

Отмечается, что, помимо прочего, Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Глава Азербайджана пожелал российскому лидеру очередных успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания РФ, а также крепкого здоровья.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами подтвердил факт телефонного разговора глав обеих стран, отметив, что диалог между ними будет продолжен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД России и Ирана обсудили эскалацию в Нагорном Карабахе.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.