Атаку с воздуха отражают в столице Нагорного Карабаха

Предполагаемый беспилотный летательный аппарат в среду, 7 октября, атаковал столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага с места событий. Он отмечает, что некий объект, который вероятнее всего является беспилотником, обстрелял город. Его атака была отражена.

Тем не менее, по словам Кулаги, попытки нейтрализовать летательный аппарат осложняются тем, что над городом наблюдается облачность. В столице непризнанной республики слышны звуки тревожной сирены, также раздаются очереди стрельбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в Степанакерте. Корреспонденту Денису Кулаге и оператору Александру Малышеву пришлось вместе с местными жителями прятаться в подвале жилого дома во время боевых действий в столице непризнанной республики.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров. Сегодня Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Азербайджана, во время которых обсудил обострение ситуации в Карабахе.