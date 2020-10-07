Следственный комитет возбудил дело по факту экологического ЧП на Камчатке

Следственный комитет РФ проверяет все возможные источники загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».

«Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах „Бабья“, „Большая Лагерная“ и „Малая Лагерная“ — в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края — вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз», — отметила Светлана Петренко.

Представитель СК РФ добавила, что результаты первоначальных исследования образцов прибрежных вод указывают на наличие загрязнителя, похожего по консистенции на техническое масло или другое нефтесодержащее вещество.

В настоящее время следователи проверяют в качестве источников загрязнения полигоны с ядохимикатами, прилегающие к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа.

В ходе расследования инцидента назначена экологическая судебная экспертиза, а также решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.

«По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица», — заключила Светлана Петренко.

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