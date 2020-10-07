Что происходит с дочерью Успенской и кому певица посвятила новую песню?

Дочь Любови Успенской разгуливает по улицам Лос-Анджелеса в странном состоянии! Что происходит с Татьяной Плаксиной? Правда ли, что звездная наследница вновь публично отреклась от матери? И о каких проблемах в семье поведала королева шансона в своей новой песне? Узнавайте об этом в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы знаете, я не знаю, что с ней происходит», — призналась Успенская.

Недавно в сеть попало видео, на котором дочь Любови Успенской, Татьяна, гуляет по Лос-Анджелесу, заглядывает в витрины кафе, разговаривает сама с собой и занимается йогой прямо на тротуаре!

Видео в сеть выложила российская актриса Екатерина Мельник. Она с иронией прокомментировала поведение Плаксиной.

«Дочка Успенской ходит по улицам. Подозреваем, что это абсолютный уровень просветления. Ну, в общем, мы выяснили, что человек находится в настоящем моменте. И как бы ей ***** на мнение окружающих и вообще на то, что происходит вокруг. Но зубы — это тема. Голливудская улыбка», — заявила актриса.

Татьяна не осталась в стороне и отреагировала на публикации артистки.

«Собственная мать смеялась над моим состоянием, пока я задыхалась в соседней комнате. Что уж говорить про Екатерину», — ответила девушка обидчице.

Звездную наследницу задели слова Мельник. Плаксина призналась, что увидела в поступке актрисы собственную мать!

«Лично для меня самое страшное во всем этом происшествии с Екатериной Мельник — это то, что в ее лице я увидела собственную мать. Моложавую женщину с искусственной мимикой, которая высмеивает чужую боль», — пояснила Татьяна Плаксина.

Дочь Успенской неоднократно обвиняла певицу в моральных и даже физических издевательствах. Плаксина рассказала, что родная мать запирала ее дома и даже душила! По словам Татьяны, Любовь знала, что она принимает запрещенные препараты и угрожала ей жестокими методами лечения.

«Меня запирали и закалывали, чтобы я была как овощ. Забрали телефон, паспорт, меня там задерживали без согласия», — вспоминала дочь Успенской.

Однако друзья королевы шансона уверяют, Любовь — отличная мать, а такое поведение Татьяны может быть лишь от избыточной родительской заботы.

«Она ее, знаешь, посадила, наверно, в золотую клетку и все ей давала, что дочка хотела. А когда все даешь ребенку, наверно, иногда вот такой поворот», — считает певец и композитор Брэндон Стоун.

В пользу Успенской высказалась экс-супруга Александра Кержаков.

«Она вообще такой широкой души человек», — поделилась мнением Милана Тюльпанова о певице.

Недавно Любовь Успенская выложила на своей странице в социальной сети фото, где примерила платье своей дочери и похвасталась хорошей наследственностью. Подписчики предположили, что отношения между мамой и дочерью стали налаживаться. Однако Татьяна резко прокомментировала публикацию певицы!

«Я не твоя дочь, ты — монстр», — ответила девушка матери в комментариях.

Неужели наследница вновь отреклась от матери? Ведь еще совсем недавно Татьяна просила прощения у Успенской и даже символично склонилась перед ней на колени. Так что же происходит сейчас в звездной семье?

«Тут вопрос в том, хочет ли ребенок этого прощения. Просто имеем дочь Любы, как запутавшегося человека. В этом состоянии не понимает, что она делает. К сожалению, помочь ей сложно», — считает Милана Тюльпанова.

Милана Тюльпанова уверена, на Плаксину оказывают влияние посторонние люди.

«Есть другие люди, которые, возможно, ради своей выгоды что-то там пытаются рассказать ей про ее маму, что не является действительностью», — предполагает девушка.

Несмотря на все скандалы и обвинения, Любовь Успенская недавно выпустила песню, которую посвятила своей дочери. По словам Брэндона Стоуна, автора музыки, эта композиция о том, что сейчас происходит у артистки на душе. Композитор рассказал, с какими сложностями столкнулась певица при записи песни.

«Плакала, конечно. Мы раз десять останавливали запись. Десять раз не могли начать, два раза переносили запись, потому что говорит: „Я не могу, плачу уже. Уже еду, хочу спеть, не могу“. И вот, ей понадобилось, наверно, недели три, чтобы она собралась с мыслями», — вспоминает музыкант.

Любовь Успенская призналась, что отпустила ситуацию с наследницей и даже смирилась с тем, что Татьяна больше никогда не захочет видеться с ней. Однако, возможно, песня-исповедь королевы шансона найдет отклик в сердце ее дочери?