Охотники за ангелами: Вандалы громят скульптуры на кладбище в Петербурге

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В Северной столице ищут хулиганов, испортивших десятки памятников на одном из старых городских захоронений.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге ищут вандалов, испортивших десятки памятников на одном из старых кладбищ. Неизвестные разрушают исключительно фигуры ангелов — отбивают носы, крылья и разрисовывают лица скульптур. И это, по словам работников кладбища, длится уже третий год. На днях один из охотников на ангелов попал в кадр скрытой камеры.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алисы Паршаковой.

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