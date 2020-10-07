Охотники за ангелами: Вандалы громят скульптуры на кладбище в Петербурге
В Северной столице ищут хулиганов, испортивших десятки памятников на одном из старых городских захоронений.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге ищут вандалов, испортивших десятки памятников на одном из старых кладбищ. Неизвестные разрушают исключительно фигуры ангелов — отбивают носы, крылья и разрисовывают лица скульптур. И это, по словам работников кладбища, длится уже третий год. На днях один из охотников на ангелов попал в кадр скрытой камеры.
Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алисы Паршаковой.
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