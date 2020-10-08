Лена Миро высмеяла Муцениеце, не простившую измену Тарзана Королевой

Реакцию Агаты Муцениеце на примирение Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко высмеяла блогер Лена Миро.

Как писал 5-tv.ru, певица простила раскаявшегося в измене стриптизера и не поверила в рассказ его любовницы — начинающей актрисы Анастасии Шульженко о продолжительном тайном романе с артистом. Об этом Королева рассказала в интервью Ксении Собчак. 50-летий Тарзан, в свою очередь, поведал светской львице, что был готов принять любое решение жены, поскольку сильно переживал за нее в период обнародования информации о сексе на стороне.

Такую позицию звездной пары Муцениеце приняла в штыки. С недавнего времени разведенная актриса раскритиковала неверного мужа певицы и выразила мнение, что такие мужчины не заслуживают прощения.

«Он переживает за жену… а когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О, май гад! Человек низких моральных принципов винит всех вокруг! Да может, просто не надо быть м******?» — возмутилась она.

Экс-жену актера Павла Прилучного поставила на место Лена Миро. По ее мнению, ситуация Королевой отчасти напоминает события в жизни Муцениеце перед разводом с Прилучным. В обоих случаях, как указывает блогер, присутствует измена со стороны мужа. Но если Тарзан «вертится на пупе» в попытке загладить вину, то Прилучный выгнал супругу, открыто начал отношения с новой пассией и даже не пытался оправдаться.

«Представим себе ситуацию, в которой Прилучный не имел бы планов сменить старую жену на новую. Покаялся бы, занялся бы самобичеванием, просил бы прощения. Как бы повела себя ныне гордая Агата? Да уверяю вас, точно так же, как и Наташка Порывай (настоящая фамилия Королевой — Прим.ред.) — повыкобенивалась бы да и простила. Се ля ви, крошки. Гордость мы проявляем только тогда, когда нас точно слили», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак составила ТОП комментариев к интервью с Тарзаном и Королевой.