Сын Сафронова заступился за Рудковскую в истории с коляской за полмиллиона

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Валентин Черников
Эксклюзив 61

Пианист Лука Затравкин объяснил, почему обыватели раскритиковали музыкального продюсера.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial; 5-tv.ru

Ажиотаж вокруг детской коляски Яны Рудковской от модного дома Dior — результат правильного расчета опытных рекламщиков, считает пианист Лука Затравкин. Ранее музыкальный продюсер опубликовала в Instagram серию снимков рядом с детским устройством, одетая в свитер с логотипом модного бренда в тон коляске. На скрытую рекламу тут же обратили внимание подписчики. Рудковскую обвинили в том, что она зарабатывает за счет новорожденного сына Арсения. Позже коляску за полмиллиона рублей высмеял в своем шоу Иван Ургант.

Как друг семьи, сын художника Никаса Сафронова изложил свой взгляд на сложившуюся ситуацию.

«Я очень рад за Яну. Я был свидетелем первых искр их отношений с Женей (фигуристом Евгением Плющекно — Прим.ред.). Это было больше десяти лет назад. Пока другие критикуют их за ненадежный брак и отношения напоказ, они до сих пор сохраняют семью, и семья растет. Ребята всегда хорошо зарабатывали и зарабатывают. В этом смысле коляска не является для них чем-то особенным. У них есть роскошные автомобили за 20-30 миллионов. Думаю, машина куда дороже коляски», — отметил Затравкин.

Пианист напомнил, что многие бренды часто делают знаменитостям дорогие подарки с просьбой их прорекламировать. И коляска за 500 тысяч рублей в этом ряду стала бы не самым роскошным презентом. Музыкант привел в пример теннисистку Марию Шарапову и других звезд, которые бесплатно ездят на Porshe. Они выступают амбассадорами бренда, за что автопроизводитель безвозмездно выдает им автомобили за 15-20 миллионов рублей.

Рудковская и Плющенко недавно тоже обзавелись элитным автомобилем этой марки. Снимки на фоне оранжевого Porshe Panamera супруги опять-таки распространили в своих аккаунтах. Не исключено, что звездной паре машина, как и другим селебрити, досталась бесплатно. То же самое могло произойти и с коляской от Dior. Однако наследник Сафронова не видит в этом ничего плохого.

«Конечно, ей (Рудковской — Прим.ред.) могли подарить коляску с ее любимым логотипом, и она искренне, с большой самоотдачей рекламирует этот бренд. С учетом, как все это обсуждают, расчет бренда оказался верен. Хитроумные рекламщики играют на чувстве обиды (обывателя — Прим.ред.), желании перемолоть косточки звездам. Человеческое тщеславие и желание обсудить чужое работает на бизнес. Это один из инструментов продвижения бренда, ничего более. То, что у ребят (Рудковской и Плющенко — Прим.ред.) есть настоящие чувства и большая семья, это замечательно. А все остальное — реклама», — подытожил Затравкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что «золушка» Рудковская оценила шутку Урганта про превращение тыквы в Porsche.

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