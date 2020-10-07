С днем рождения президента РФ Владимира Путина поздравили «Ночные волки»

|
Александр Просяник
90

Российскому лидеру исполнилось 68 лет. К празднику участники движения высадили в семи городах страны по 68 деревьев.

Фото, видео: 5-tv.ru

Участники известного российского байкерского движения «Ночные волки» подготовили особенное поздравление Владимира Путина в честь его дня рождения.

В честь главы государства они высадили в семи российских городах по 68 деревьев. Это ровно столько, сколько исполнилось президенту в этом году 7 октября. Всего это 476 деревьев.

«Уважаемый Владимир Владимирович, наш дом Россия, с которым вы отождествляете свою судьбу и который уже не раз спасли от разрушения и необратимой гибели, — это еще и Русский Лес, это природа… Разрешите сегодня подарить вам 68 молодых деревьев, высаженных нашими руками в семи городах России…», — заявил в поздравлении национального лидера Александр «Хирург» Залдастанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иваново ко дню рождения Путина сшили уникальное кимоно.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:23
«Всего пять часов тишины»: журналист «Известий» в Степанакерте попал под обстрел
21:19
В Петербурге около 200 детей от суррогатных матерей казались без родителей
21:06
Число пострадавших в Рязанской области возросло до восьми
21:00
«Он постарел»: помощник Жванецкого объяснил решение сатирика уйти со сцены
20:49
«Да кто ты такая?» — Разин прокомментировал свой проигрыш Кудрявцевой в суде
20:40
Режим ЧС введен в Рязанской области после ЧП на складе боеприпасов

Сейчас читают

«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель
Неожиданная версия падения в обморок великолукских школьников
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок