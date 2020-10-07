С днем рождения президента РФ Владимира Путина поздравили «Ночные волки»

Участники известного российского байкерского движения «Ночные волки» подготовили особенное поздравление Владимира Путина в честь его дня рождения.

В честь главы государства они высадили в семи российских городах по 68 деревьев. Это ровно столько, сколько исполнилось президенту в этом году 7 октября. Всего это 476 деревьев.

«Уважаемый Владимир Владимирович, наш дом Россия, с которым вы отождествляете свою судьбу и который уже не раз спасли от разрушения и необратимой гибели, — это еще и Русский Лес, это природа… Разрешите сегодня подарить вам 68 молодых деревьев, высаженных нашими руками в семи городах России…», — заявил в поздравлении национального лидера Александр «Хирург» Залдастанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иваново ко дню рождения Путина сшили уникальное кимоно.