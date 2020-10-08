В Роспотребнадзоре не исключили ужесточение ограничений из-за COVID-19

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Александр Просяник
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По словам главы ведомства, их можно ожидать, если граждане не будут соблюдать все предписанные меры.

В Роспотребнадзоре не исключили ужесточение ограничений из-за COVID-19

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти могут ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Произойти это может, по ее словам, в случае, если россияне не будут соблюдать все меры.

Об этом представитель ведомства рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования – Прим. ред.), или нам придется принимать какие-то другие меры», – рассказала Анна Попова.

Она подчеркнула, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется». Однако власти «готовились к этому». Главный санитарный врач России добавила, что осенью все больше пожилых людей заболевают коронавирусом, что, безусловно, плохой признак.

«Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», – рассказала Анна Попова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре рассказали о людях, которые обладают врожденной защитой от коронавируса.

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