Какие люди обладают врожденной защитой от коронавируса? — ответ Роспотребнадзора

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Василий Заика
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В ведомстве отметили, что определенные генные изменения могут оказать влияние на восприимчивость организма к заразе.

Какие люди обладают врожденной защитой от коронавируса? — ответ Роспотребнадзора

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса. Сотрудники ведомства отмечают, что генные изменения определенного характера в организме человека могут оказать влияние на восприимчивость к заразе. В частности, в результате метаморфоз у пациента замедляется или облегчается возможность проникновения вируса в клетки.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», — отметили в ведомстве.

Не так давно в Роспотребнадзоре проанализировали результаты исследований американских ученых. Специалисты из США пришли к выводу, что иммунитет к различным внеклеточным агентам, в том числе к COVID-19, человек может приобрести после перенесенного сезонного ОРВИ.

В российском надзорном ведомстве в настоящий момент не обладают информацией о подобной эффективности защитной реакции организма. Также нет данных о выработке организмом антител к коронавирусу после заболевания гриппом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сезонную диспансеризацию пожилых людей предложили ограничить в России.

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