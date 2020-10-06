Специалисты Роспотребнадзора рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса. Сотрудники ведомства отмечают, что генные изменения определенного характера в организме человека могут оказать влияние на восприимчивость к заразе. В частности, в результате метаморфоз у пациента замедляется или облегчается возможность проникновения вируса в клетки.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», — отметили в ведомстве.

Не так давно в Роспотребнадзоре проанализировали результаты исследований американских ученых. Специалисты из США пришли к выводу, что иммунитет к различным внеклеточным агентам, в том числе к COVID-19, человек может приобрести после перенесенного сезонного ОРВИ.

В российском надзорном ведомстве в настоящий момент не обладают информацией о подобной эффективности защитной реакции организма. Также нет данных о выработке организмом антител к коронавирусу после заболевания гриппом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сезонную диспансеризацию пожилых людей предложили ограничить в России.