Здание, в котором хранятся литиевые аккумуляторы, загорелось в Москве

Произведственное здание, в котором хранятся литиевые аккумуляторы, загорелось на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, на месте пожара раздаются хлопки.

«По адресу 1-я Бухвостова, 12/11, корпус 11 в производственном здании начался пожар. В комнате на четвертом этаже наблюдается открытое горение. В ней хранятся литиевые аккумуляторы. Происходят множественные хлопки», — цитирует собеседника агентство.

По предварительной информации, в здании могут быть люди. Подробности уточняются.