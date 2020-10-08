Здание, в котором хранятся литиевые аккумуляторы, загорелось в Москве

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Марина Неруцких
Срочная новость 26

По предварительной информации, на месте пожара слышны хлопки.

Здание, в котором хранятся литиевые аккумуляторы, загорелось в Москве

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Произведственное здание, в котором хранятся литиевые аккумуляторы, загорелось на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, на месте пожара раздаются хлопки.

«По адресу 1-я Бухвостова, 12/11, корпус 11 в производственном здании начался пожар. В комнате на четвертом этаже наблюдается открытое горение. В ней хранятся литиевые аккумуляторы. Происходят множественные хлопки», — цитирует собеседника агентство.

По предварительной информации, в здании могут быть люди. Подробности уточняются.

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