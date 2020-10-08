Интрига парламентских выборов 2021 года: кто пройдет в Госдуму?

Кто выиграет думские выборы 2021 года? О главной интриге предстоящего голосования в среду спорили ведущие социологи и политологи России. Относительно лидеров сомнения не возникает ни у кого — в новый парламент должны пройти «Новые люди».

«Мы можем ожидать, что на выборах в Госдуму, если „Новые люди“ смогут привести молодой электорат, то они имеют шанс преодоления пятипроцентного барьера. Исключать того, что „Новые люди“ окажутся в Госдуме мы не можем», — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомню, новый состав Федерального парламента в России будут выбирать осенью 2021 года.