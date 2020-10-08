Обманутой узнице концлагерей вернули квартиру в Петербурге

В Петербурге суд вернул квартиру бывшей узнице концлагерей. Мы следили за этой историей с самого начала.

К пожилой женщине в доверие втерлась соседка, которая помогала по дому иногда, а потом якобы купила у пенсионерки квартиру. Цену указала в договоре гораздо ниже рыночной, а деньги не заплатила вовсе.

И вот суд признал сделку незаконной, а против «доброй соседки», как узнал Алексей Полторанин, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.