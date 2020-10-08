Эльфы и гномы: в Росстате рассказали как учитывают «альтернативные» народности при переписи населения

С октября в труднодоступных местах России стартует перепись населения. Руководитель Росстата Павел Малков рассказал о некоторых деталях мероприятия всероссийского масштаба. По словам главы организации, служба статистики учитывает всех граждан страны, кем бы они себя не считали. К примеру, если женщина идентифицирует себя как мужчину, то и записана она будет как мужчина. Это же касается и всех «альтернативных» народностей вроде эльфов, гоблинов и гномов. К ним обычно требуют причислить себя представители субкультур.

«Мы не имеем права не учитывать. В любом случае перепись, в соответствии с международными рекомендациями, основана на принципе самоидентификации. Кем человек себя считает, так мы его и записываем», — заверил он в ответ на вопрос «Известий».

При этом, по словам Малкова, отдельной народности каждый из представителей разных фанатских направлений создать не сможет. При подведении итогов все они попадают в другую графу.

«Таких людей очень мало и в итоговых отчетах они попадают куда-то в графу „Другие“, но эти данные у нас есть», — заявил глава Росстата.

Также в организации рассчитывают справиться с еще одной претензией в свой адрес. Каждый раз их ругают за долгую обработку данных, когда статистику удается обнародовать только год спустя. Так как в этом году перепись проходит с использованием современных технологи, информация будет напрямую поступать напрямую в цифровом виде с планшетов волонтеров и с портала госуслуг, специалисты надеются опубликовать данные своевременно.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Провести основной этап подсчета числа жителей страны изначально планировали с 1 по 31 октября 2020 года, но сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что население РФ выросло по данным ООН.