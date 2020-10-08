Вирусологи рассказали, когда может наступить переломный момент в ситуации с COVID в России

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Марина Неруцких
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По пику заболеваемости мнение специалистов расходятся, однако они едины в определении периода, когда коронавирус в РФ пойдет на спад.

Вирусологи рассказали, когда может наступить переломный момент в ситуации с COVID в России

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Вирусологи предполагают, что значительные изменения в ситуации с COVID-19 в России могут наступить ближе к январю. Своим мнением по данному поводу с «Известиями» поделился глава Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

По словам специалиста, в настоящее время заболеваемость в России ненамного превышает весенние показатели. 

«Тогда мы росли с нуля, а сейчас с изначально высокого плато. Время роста с одного заболевшего до тысячи такое же, как с тысячи до миллиона, поэтому суточный прирост сейчас большой, но относительная скорость сопоставимая», — отметил Лукашев.

Специалист также считает, что пик сейчас прогнозировать нельзя, однако возможно, что перелом произойдет до наступления 2021 года.

Вакцинолог Евгений Тимаков более оптимистичен. Эксперт считает, что роста числа заболевших стоит ожидать еще в ближайшие три недели, а далее ситуация стабилизируется.

«Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января», — заявил Тимаков.

Между тем как ранее сообщал 5-tv.ru, в Роспотребнадзоре не исключили ужесточение ограничений из-за COVID-19.

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