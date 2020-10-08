Над затонувшем 34 года назад у Новороссийска теплоходе появились нефтяные пятна
Радужные разводы над местом крушения «Адмирала Нахимова» сняли на видео местные рыбаки.
Фото, видео: ТАСС / Виталий Тимкив, 5-tv.ru
О возможном экологическом бедствии заговорили жители Новороссийска. В акватории Черного моря появились нефтяные пятна.
Радужные разводы на воде сняли на видео местные рыбаки. Они рассказали, что из глубины моря поднимаются нефтепродукты. Все это происходит в том месте, где 34 года назад затонул теплоход «Адмирал Нахимов».
Как рассказали в МЧС, корпус судна постепенно разрушается. А нефтяные пятна — это, вероятнее всего, топливо, вытекающее из его баков. Насколько это опасно для экологии, сейчас проверяют специалисты.
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