«Перестал развиваться»: Кафельникова рассказала, почему не общается с Pharaoh
Перспективная модель живет в Париже и счастлива в новых отношениях. Однако в прошлом у нее и рэпера был бурный и скандальный роман.
Фото: Instagram @kafelnikova_a
Модель Алеся Кафельникова рассказала своим подписчикам в Instagram, почему не поддерживает отношений со своим бывшим возлюбленным Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин — Прим.ред.). Она заявила, что у них разные интересы в жизни.
Совсем недавно дочь теннисиста Евгения Кафельникова призналась, что встречается с 34-летним бизнесменом Георгием Петришиным. Он — известный ловелас, успевал крутить романы с Ритой Дакотой, Викторией Дайнеко, Анастасией Задорожной и многими другими. Но самые известные его отношения — это два романа с актрисой Светланой Ходченковой. Оба закончились расставанием.
Несмотря на это, куда больше фанатов 21-летней Кафельниковой интересуют подробности ее отношений с Pharaoh. Это был не лучший период в жизни девушки. Все закончилось зависимостью от наркотиков, реабилитацией, депрессией и длительной работой с психологом.
Видимо, поэтому девушка все же ответила, что думает о бывшем.
«Мне не о чем общаться с человеком, который перестает развиваться, как личность, и принимает позицию, в которой довольствуется тем, что у него уже есть, — заявила Кафельникова в сторис. — Мне как личности всегда нужно к чему-то стремиться. Именно такого человека я вижу с собой сейчас».
После окончания реабилитации карьера модели действительно пошла в гору, она стала сниматься для рекламы известных брендов, а не только ходить по подиумам. Сейчас она живет в Париже. Именно в столице Франции произошла встреча с Петришиным.
Ранее 5-tv.ru писал, как Алеся Кафельникова познакомилась с новым возлюбленным.
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