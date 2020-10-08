Не отводил взгляд»: Кафельникова о первой встрече с экс-женихом Ходченковой

Модель Алеся Кафельникова поделилась со своими подписчиками в Instagram, как познакомилась с новым возлюбленным Георгием Петришиным. На вопрос про бывшего жениха актрисы Светланы Ходченковой девушка весьма откровенно ответила в сторис.

Недавно поселившаяся в Париже дочь теннисиста Евгения Кафельникова созналась в романе с бизнесменом. А теперь последовали и интересные подробности их первой встречи. Оказывается, 34-летний Петришин сам сделал первый шаг и «выбрал» ее, приметив в ресторане.

«Я пришла на ужин с компанией друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, — поделилась Алеся. — Все время смотреть, пока я ем/разговариваю/провожу время в компании своих друзей, он продолжал не отводить взгляд».

Instagram @kafelnikova_a

Девушка призналась, что ее это смутило и даже напугало. Она не понимала, почему незнакомец продолжает буравить ее взглядом и отслеживать каждое ее действие. Но вскоре все разрешилось самым простым способом — он решил познакомиться.

«А потом он подошел попросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда», — закончила модель свой рассказ.

Петришин известный ловелас — в прошлом он крутил с актрисой Анастасией Задорожной, певицами Викторией Дайнеко и Ритой Дакотой. Самым громким его романом были отношения с актрисой Светланой Ходченковой. Пара дважды сходилась — в 2015 году помолвка закончилась расставанием, а воссоединение 2018 года также ни к чему не привело, пишет «Экспресс газета».

Алеся Кафельникова также не проводила время в одиночестве до встречи с Петришиным. У 21-летней девушки было первое серьезной увлечение сыном московского ресторатора Никитой Новиковым и короткий роман с бизнесменом Владимиром Новицким. А самые тяжелые отношения у нее были с рэп-исполнителем Pharaoh (Глеб Голубин — Прим. ред.). Именно из-за него у Кафельниковой развилась зависимость от наркотических веществ, едва не загубившая ей перспективную карьеру модели. Наследнице знаменитого теннисиста даже пришлось пройти лечение в клинике.

Ранее 5-tv.ru показал новые романтичные фото Алеси Кафельниковой с экс-женихом Ходченковой.