Более 20 уголовных дел возбуждено по результатам проверок в «Роскосмосе»

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил о возбуждении более двух десятков уголовных дел по результатам проверок, начиная с 2018 года. По его словам, создание службы внутреннего аудита на предприятии было инициировано им лично.

«По материалам службы за два года возбуждено 22 уголовных дела», — заявил Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» рассказал, что в состав службы аудита входят опытные люди из прокуратуры. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что не намерен терпеть в госкорпорации проявления коррупции.

«Все должны понимать, что у меня нулевая терпимость к воровству и коррупции. Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Гендиректор госкорпорации добавил, что «Роскосмос» несет ответственность за создание боевой ракетной техники и, по сути, создает матчасть стратегического потенциала России.

«Значит, воры фактически наносят урон обороноспособности государства, это измена и предательство», — заключил Дмитрий Рогозин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» рассекретил документы по советской лунной программе.