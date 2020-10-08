Отряды разминирования прибыли к рязанскому складу боеприпасов

Под Рязанью в эти минуты сотни спасателей пытаются взять под контроль пожар на военном складе. В эпицентр запущены пожарные танки. С помощью них специалисты оценят ситуацию в самой опасной зоне. Кроме того, к рязанскому складу боеприпасов прибыли отряды разминирования.

По данным на это утро взрывы продолжаются с большой интенсивностью — раз в 20 секунд. Но она снижается и это, по словам военных, говорит о том, что основная часть боеприпасов уже сгорела. Тем не менее опасность все еще остается.

Осколки разлетаются на расстояние в несколько километров. Пострадавших — уже 13 человек, как минимум шестеро из них госпитализированы.

Тем временем движение по федеральной трассе «Каспий» восстановлено. На месте ЧП находится корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин. Подробности в репортаже.



