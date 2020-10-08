Видео с тонущим в бассейне актером Кафиятуллиным. Он умер через две недели после Конкиной

В распоряжение 5-tv.ru попали кадры того, как начинающий актер Ринат Кафиятуллин тонет в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице в Москве. Приехавшим на место врачам не удалось реанимировать молодого артиста - он умер в возрасте 26 лет вечером 7 октября. Обстоятельства смерти устанавливаются. По предварительной информации, следов криминала не обнаружено.

Как сообщал 5-tv.ru, Ринат Кафиятуллин закончил актерский факультет Института современного искусства в 2015 году. Его первым местом работы после выпуска стал молодежный театр Вячеслава Спесивцева. Там молодой человек играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русской классики - Порфирия Петровича из «Преступления и наказания», Добчинского из «Ревизора» и другие.

Около двух недель назад, 24 сентября, схожая трагедия произошла с Софией Конкиной — дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина, который играл Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя», тоже утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Дочь звезды кино оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти.

Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Несмотря на это, в ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. Соседи Конкиной позже рассказывали, что практически не видели погибшую трезвой.