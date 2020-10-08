Операцию по ликвидации ЧС в Рязанской области сняли на видео с коптера
В результате ЧП на технической территории воинской части госпитализированы 16 человек.
Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры операции по ликвидации ЧП на технической территории воинской части в Рязанской области, снятые с коптера.
Тем временем, по уточненным данным Минздрава РФ, в результате взрывов на складах боеприпасов в Скопинском районе госпитализированы 16 человек. В ведомстве уточнили, что шесть пациентов получили травмы в ходе возникшего пожара на военном арсенале. К травмам у еще десяти человек привели последствия произошедшего.
«В стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра сейчас находится 11 человек, которые получают необходимую специализированную и неотложную медицинскую помощь. В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра четыре человека, один госпитализирован в травмцентр областной клинической больницы вертолетом санитарной авиации», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Пожар на территории воинской части № 55443 на юге Рязанской области вспыхнул днем 7 октября. В результате начали взрываться хранящиеся на складе боеприпасы. В радиусе 20 километров были эвакуированы жители 14 населенных пунктов. Некоторые из них остались без крова. Их дома были уничтожены взрывающими снарядами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отряды разминирования прибыли к рязанскому складу боеприпасов.
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