«Мой сын будет расти без отца»: Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка»

Валентин Черников
22 856

Модель заявила, что не сойдется с рэпером после его решения стать новым героем «Холостяка».

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Решение репера Тимати попытать счастье на шоу «Холостяк» отрезало для него пути назад, в семью, которую он строил с Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром. Об этом в Instagram заявила его бывшая возлюбленная.

Несколько недель назад рэпер порвал с мамой своего второго наследника. Бывшие возлюбленные разъехались по разным квартирам, сохранив хорошие отношения. Вскоре после этого в сети появились слухи о желании артиста заработать денег и напомнить о себе широкому зрителю с помощью участия в популярном телепроекте. Позже информация подтвердилась: Тимати стал новым героем «Холостяка».

Instagram @volkonskaya.reshetova

Вместе с тем в среде поклонников крепнет мнение, что разрыв отношений с Решетовой был фиктивным. Дескать, теперь звезде ничто не помешает пойти на шоу. Да и ажиотаж вокруг расставания добавил паре популярности. Фанаты уверены: рэпер и модель разыграли спектакль, а по окончании очередного сезона телепроекта Тимати вновь «воссоединится» с семьей. На одно из таких высказываний Решетова отреагировала в микроблоге.

«Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после „Холостяка“ я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и виденье того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», — написала Анастасия в сторис.

На протяжении семи предыдущих сезонов свою единственную на «Холостяке» искали шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Егор Крид и Алексей Воробьев, спортсмен Евгений Левченко, актер Илья Глинников, бизнесмен Макс Чернявский и элитный стоматолог Антон Криворотов. Но примечательно, что ни для одного из них участников шоу не закончилось свадьбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшей рэпера Тимати Решетовой захотелось еще детей.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.01
-0.25 90.26
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:59
Россиян предупредили о возможном росте тарифов ЖКХ в 2021 году
8:52
«А челюсть не вставила?» — Бородина ответила на обвинения в пластике лица
8:46
За детей горой: Как родительская перепалка в чате привела к вооруженным разборкам на улице?
8:36
Кому могут увеличить выплаты в 2021 году? — раскрыт план Госдумы
8:29
Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин
8:23
«Проблемы начались давно»: Экстрасенс спрогнозировала развод Топалова и Тодоренко

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака
Конец света не наступил, но рано радоваться: чем опасно 23 ноября?
Международная реакция на выступление Путина на саммите G20

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми