Охранник и няня: бездомный питбуль спас потерявшегося ребенка

В том, что собака лучший друг человека, на собственном опыте убедился житель американского Сент-Луиса. Его пятилетний сын вышел из дома погулять и заблудился. Пока полиция сбилась с ног, разыскивая мальчика, местные жители сами обнаружили потеряшку, да не одного, а в компании на первый взгляд грозного питбуля.

Впрочем, сразу стало понятно — опасность ребенку не грозит. Скорее наоборот. Бродячий пес взял на себя роль заботливой няньки, при этом настроен был весьма дружелюбно. В итоге малыш с питбулем так привязались друг другу, что Тейлор уговорил отца забрать собаку домой. Кличку новому члену семьи пока не придумали.