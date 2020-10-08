Охранник и няня: бездомный питбуль спас потерявшегося ребенка

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Житель американского Сент-Луиса, сын которого заблудился во время прогулки, на собственном опыте убедился в том, что собака лучший друг человека.

Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru

В том, что собака лучший друг человека, на собственном опыте убедился житель американского Сент-Луиса. Его пятилетний сын вышел из дома погулять и заблудился. Пока полиция сбилась с ног, разыскивая мальчика, местные жители сами обнаружили потеряшку, да не одного, а в компании на первый взгляд грозного питбуля.

Впрочем, сразу стало понятно — опасность ребенку не грозит. Скорее наоборот. Бродячий пес взял на себя роль заботливой няньки, при этом настроен был весьма дружелюбно. В итоге малыш с питбулем так привязались друг другу, что Тейлор уговорил отца забрать собаку домой. Кличку новому члену семьи пока не придумали.

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