«Подозрения подтверждаются»: адвокат семьи Марцинкевича о независимой экспертизе

Адвокат погибшего в челябинском СИЗО националиста Максима «Тесака» Марцинкевича Алексей Михальчик в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал результаты независимой экспертизы его тела. По словам юриста, было крайне важно зафиксировать до момента похорон факт наличия ряда увечий.

«Нам очень важно было до момента похорон зафиксировать телесные повреждения, которые были на тот момент для того, чтобы в последующем, возможно, установить механизм из возникновения. У нас были сложности с этим, но нам удалось это сделать. Независимый эксперт за несколько часов до похорон провела поверхностный осмотр тела. До сих пор результатов челябинской экспертизы не было, но по ряду признаков у нас были вопросы к этому исследованию», — сказал Алексей Михальчик.

Адвокат семьи националиста подчеркнул, что заключение независимого эксперта только подтвердило имеющиеся подозрения. Алексей Михальчик сделал вывод, что в результате манипуляций с телом погибшего Марцинкевича, которые не были предусмотрены методиками и нормативными актами, был уничтожен главный след — странгуляционная борозда. Анализ тканей в области повреждения мог бы пролить свет на истинные причины гибели радикала.

Максима «Тесака» Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске 16 сентября. По версии следствия, причиной кончины радикала стал суицид. Однако родственники умершего убеждены, что некто помог мужчине отправиться «на тот свет».

Максим Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Кроме того, он возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о результатах независимой экспертизы тела Максима Марцинкевича.

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