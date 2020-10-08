Раненному в Карабахе российскому журналисту потребовалась экстренная операция

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Игорь Рязов
Срочная новость 77

Под обстрел в карабахском городе Шуши попали несколько представителей СМИ, укрывшихся в храме.

Раненному в Карабахе российскому журналисту потребовалась экстренная операция

Фото: Reuters / UMIT BEKTAS

Одному из раненых в Нагорном Карабахе журналистов потребовалась экстренная операция. Об этом сообщил информцентр правительства Армении. По предварительным данным, пострадал военный корреспондент одного из российских СМИ.

Ранее глава Единого армянского информцентра при кабинете министров Армении Ованнес Мовсисян сообщал о ранении нескольких журналистов при обстреле собора Казанчецоц в карабахском городе Шуши.

Как сообщал 5-tv.ru, уже не первый день в Нагорном Карабахе идут боевые действия. Столицу непризнанной республики беспрерывно атакуют. На месте событий находится съемочная группа МИЦ «Известия». Уже несколько раз журналисты попадали под обстрел.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Президент России Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

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