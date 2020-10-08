Глава МЧС России отчитался Путину об эвакуации 2300 человек под Рязанью

О работе по ликвидации пожара в Рязанской области Владимиру Путину доложил глава МЧС Евгений Зиничев. На складе боеприпасов бывшей воинской части начался пожар из-за загоревшейся сухой травы. Взрывы снарядов продолжаются больше суток.

С последствиями ЧП борются около полутора тысяч человек, задействованы почти 400 единиц техники. К выезду готовы дополнительные силы. Эвакуировано более 2300 жителей из 14 населенных пунктов в радиусе пяти-десяти километров.

В пунктах временного размещения находятся 86 человек, остальные — у знакомых и родственников. Развернут Оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии. В результате взрывов госпитализированы 16 человек, повреждены более 20 построек.

На совещании с президентом обсуждалось также развитие парка пожарной техники во всех регионах России. Значительная часть машин, авиации и спасательных лодок уже устарели. Путин распорядился разработать программу переоснащения — и реализовать ее до 2030 года. Причем с максимальной финансовой эффективностью. Технику закупать только у отечественных производителей и напрямую.