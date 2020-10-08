«Стимул к модернизации образования»: Кириенко призвал вузы становиться партнерами олимпиады «Я — профессионал»
Олимпиада «Я профессионал» дает возможность компаниям подбирать себе высококлассных специалистов из числа студентов, участвующих в ней, уверен представитель Кремля.
Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев, 5-tv.ru
Лучших среди российских студентов назовут по результатам конкурса «Я профессионал», старт которому сегодня дали в Москве. Для участников это возможность заявить о себе, получить стажировку в лучших компаниях страны, в конечном итоге, устроиться на престижную работу.
Для вузов — стимул к модернизации образования. В этом году олимпиада будет проходить в онлайн-формате и это, по словам кураторов, даже здорово.
«С точки зрения участия в олимпиадах наверное, самое лучшее время, потому что много от чего приходится отказываться. Вопрос — на что ты потратишь это время, которое у тебя образовалось. На диване полежать, в социальной сети посидеть, или попробовать себя в таком соревновании», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Олимпиада проходит в рамках президентской программы «Россия — страна возможностей».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».
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