Тут передел: очевидец рассказал, с чем связан расстрел бизнесменов в Звенигороде

Расстрел предпринимателей в Звенигороде связали с переделом бизнеса. На это указывают некоторые факты. В убийстве двоих человек в подмосковном городе подозревают бывшего кандидата в мэры 64-летнего Александра Д..

В беседе с 5-tv.ru один из очевидцев выразил мнение, что это убийство может спровоцировать новые инциденты.

«Тут передел такой идет… Сейчас вот, грубо говоря, его посадят, и Звенигород опять будут делить. Главное, чтобы не стреляли», — рассказал мужчина.

Как выяснили правоохранители, конфликт у бизнесменов возник из-за дальнейшей судьбы земельного участка, который они приобрели вместе. По документам он принадлежал лишь одному. При этом когда один из бизнесменов незаконно возвел на участке постройку, собственнику начали приходить штрафы.

В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пересечения. Александр Д. был кандидатом в мэры Звенигорода. Он баллотировался на выборы в 2014-м, однако выбыл после регистрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье коммерсанта подозревают в убийстве двух компаньонов. Инцидент произошел 6 октября в Одинцово. Затем в пределах города в колодце нашли двух мужчин с огнестрельными ранениями.