Тут передел: очевидец рассказал, с чем связан расстрел бизнесменов в Звенигороде
Тела мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в колодце.
Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru
Расстрел предпринимателей в Звенигороде связали с переделом бизнеса. На это указывают некоторые факты. В убийстве двоих человек в подмосковном городе подозревают бывшего кандидата в мэры 64-летнего Александра Д..
В беседе с 5-tv.ru один из очевидцев выразил мнение, что это убийство может спровоцировать новые инциденты.
«Тут передел такой идет… Сейчас вот, грубо говоря, его посадят, и Звенигород опять будут делить. Главное, чтобы не стреляли», — рассказал мужчина.
Как выяснили правоохранители, конфликт у бизнесменов возник из-за дальнейшей судьбы земельного участка, который они приобрели вместе. По документам он принадлежал лишь одному. При этом когда один из бизнесменов незаконно возвел на участке постройку, собственнику начали приходить штрафы.
В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пересечения. Александр Д. был кандидатом в мэры Звенигорода. Он баллотировался на выборы в 2014-м, однако выбыл после регистрации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье коммерсанта подозревают в убийстве двух компаньонов. Инцидент произошел 6 октября в Одинцово. Затем в пределах города в колодце нашли двух мужчин с огнестрельными ранениями.
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