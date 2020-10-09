Комитет защиты журналистов потребовал от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность сотрудников СМИ
Организация, базирующаяся в Нью-Йорке, сделала такое заявление после того, как в Карабахе во время обстрела были ранены российские репортеры.
Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru
Трое россиян пострадали в четверг при обстреле в карабахском городе Шуши, это рядом со Степанакертом. Один сопровождающий и двое журналистов. Это военкор Юрий Котенок, он в тяжелом состоянии. И Левон Арзанов, подполковник запаса, состояние средней тяжести. Из Карабаха, как только позволит состояние их перевезут в Ереван.
Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке потребовал от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность сотрудников СМИ.
Степанакерт и его пригороды подвергались в четверг ожесточенным ударам. Репортаж из зоны конфликта от Дениса Кулаги.
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