Куранты остановились: в Спасской башне Московского Кремля ведутся работы

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Как долго продлятся работы, специалисты сказать затрудняются.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Не бьют часы на Спасской башне. Знамениты кремлевские куранты остановили. Механизм ждет модернизация. И пока непонятно, насколько долгая.

Часы хотят дооснастить. В Москву уже привезли 12 новых колоколов, отлитых в Воронеже. Они нужны, чтобы, как говорят специалисты, расширить спектр мелодий.

Единственное, что с уверенностью они обещают это то, что в новогоднюю ночь страна услышит бой курантов.

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