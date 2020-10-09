Куранты остановились: в Спасской башне Московского Кремля ведутся работы

Не бьют часы на Спасской башне. Знамениты кремлевские куранты остановили. Механизм ждет модернизация. И пока непонятно, насколько долгая.

Часы хотят дооснастить. В Москву уже привезли 12 новых колоколов, отлитых в Воронеже. Они нужны, чтобы, как говорят специалисты, расширить спектр мелодий.

Единственное, что с уверенностью они обещают это то, что в новогоднюю ночь страна услышит бой курантов.