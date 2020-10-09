Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

В столице названы победители 42-го международного кинофестиваля. Гран-при — золотую статуэтку Святого Георгия — получил фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Картина, основанная на воспоминаниях Ольги Бергольц и Даниила Гранина, также удостоена приза зрительских симпатий.

Жюри отметило британскую ленту «Хильда». Сразу две награды: за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль. Победителем в номинации «Лучший актер» стал израильтянин Гур Бентвич, снявшийся в фильме «Как сыр в масле».

Из-за пандемии организаторам фестиваля пришлось ввести ограничения на показы и на участие иностранных гостей. Поэтому российские актеры и режиссеры на закрытии радовались долгожданной возможности выйти в свет: на красной дорожке состоялось настоящее «звездное дефиле». Несмотря на осеннюю погоду, многие знаменитости надели открытые вечерние платья.