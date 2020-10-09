Режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов отменяют под Рязанью

Эвакуированные жители Рязани начали возвращаться в свои дома. Как сообщили в Минобороны, по решению региональных властей утром будет снят режим ЧС. Специалисты проверили все населенные пункты в радиусе семи километров вокруг военных складов. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Спасатели продолжают проливать сгоревший арсенал и окрестности. На это могут уйти еще сутки.

«Есть возгорания в лесных массивах на расстоянии 6—8 километров, абсолютно не являющиеся последствиями деятельности арсенала. Это естественный пожар, природный. Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет», — подчеркнул генерал армии Дмитрий Булгаков.

По последним данным, в результате пожара пострадали 16 человек, без крыши над головой остались более двадцати семей. Всем им выплатят компенсации.

Пока все погорельцы размещены во временных пунктах пребывания. Волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи. По предварительным данным, пожар на бывшем складе боеприпасов начался из-за пала травы.

Следствию предстоит ответить на вопрос — почему на потенциально опасном объекте не соблюдалась должная безопасность. Ущерб от чрезвычайного происшествия еще только предстоит подсчитать, но уже ясно: даже по самым скромным подсчетам он может составить сотни миллионов рублей.