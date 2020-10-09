Специалисты ожидают пика заболеваемости COVID-19 к середине ноября

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская предсказала пик заболеваемости коронавирусом в России в середине ноября, сообщает РИА Новости. По ее мнению, выравнивания обстановки с COVID-19 стоит ожидать только после новогодних праздников.

Нынешний рост количества инфицированных доцент объяснила не только случаями заражения, но и улучшением средств диагностики. Чем больше доступных людям тестов проводится, тем больше выявляется пострадавших. Также изменились методы расчета статистики, что сделало цифры более внушительными. Трудно сказать, какая «волна» заболеваемости, апрельская, или грядущая ноябрьская, нанесут больший урон экономике страны, отметила Лебединская.

По словам эксперта, на данный момент больше всего инфицированных COVID-19 в Москве, Калмыкии и Ямало-Ненецком автономном округе. Самой высокой скоростью распространения отличилась Курганская область: число заражений — 494,1 на 100 тысяч человек.

Впрочем, вирусологи расходятся во мнениях насчет пика заболеваемости. Зато, как ранее писал 5-tv.ru, они едины в предсказаниях насчет отступления коронавируса в России.