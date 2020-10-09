Боксер Мурат Гассиев сразится с американцем Джонсоном за титул чемпиона мира

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 45

Это будет дебют российского спортсмена в супертяжелом весе.

Фото, видео: Instagram @murat_gassiev; 5-tv.ru

Федерация Бокса России 31 октября проведет турнир по боксу, где россиянин Мурат Гассиев и американец Кевин Джонсон сойдутся в бою за титул WBA International. Состав и мейнкарда встречи пока формируются. Бой планируют провести в Сочи.

Для Мурата Гассиева это важный этап в карьере. Поединок ознаменует его переход в другую весовую категорию.

«Я проведу поединок в городе Сочи, с очень опытным соперником Кевином Джонсоном. Для меня это будет дебют в супертяжелом весе», — рассказал Гассиев 5-tv.ru и пообещал показать «приличный» бой.

Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версии IBF в 2016–2018 годах и чемпион WBA 2018 года в первом тяжелом весе. Кевин Джонсон из США — экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

«Еще два года назад я принял решение перейти в супертяжелый вес, но мой дебют там несколько раз откладывался, — сообщил россиянин. — Зато сейчас я голоден до боев как никогда. Я в оптимальной форме и готов показать бой, который вы запомните на всю жизнь».

Гассиев уверен в своей победе. Спортсмен достаточно известен. Последний его бой прошел летом 2018 года, он победил Александра Усика. У Джонсона в последние годы был спад в спортивной карьере, но немало побед в прошлом. В 2014 году он был спарринг-партнером у Владимира Кличко.

Ранее 5-tv.ru показывал видео госпитализации боксера Умара Садика после боя с Федором Чудиновым.

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