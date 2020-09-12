Видео госпитализации боксера Умара Садика после боя с Федором Чудиновым

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент госпитализации боксера Умара Садика после его встречи на ринге с чемпионом WBA Gold Федором Чудиновым.

Британцу пришлось дожидаться медиков, лежа на диване, а после его увезла скорая помощь. Члены команды боксера ответили на пару вопросов журналистов о случившемся.

«Ему стало плохо из-за боя? Он в порядке?» — уточнили они.

«В порядке, но его надо обследовать», — успокоил собравшихся представитель Садика.

5-tv.ru

В больнице Умару Садику был поставлен предварительный диагноз — сотрясение мозга. Также известно, что перед вызовом скорой Садик испытывал сложности с дыханием. Когда кислородная маска не помогла, было принято решение о госпитализации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Встреча Садика и Чудинова прошла в Москве в рамках боя за пояс WBA Gold во втором среднем весе. Она закончилась убедительной победой россиянина, теперь на его счету 22 победы и два поражения в профессиональной карьере.

Позже Умар Садик разместил пост в личном блоге в Instagram. Он поделился своими чувствами и переживаниями после поражения.

«Я выучил много уроков прошлой ночью и получил ответы на массу вопросов. Все руководство, включая судей, были русскими. Мое главное сожаление — я не знал, что на самом деле опережал его по очкам в последнем 12-м раунде. Это помогло бы мне продержаться дольше. Я вернусь и стану лучше!»

Instagram @topboxersadiq

Как стало известно 5-tv.ru, боксеру была своевременно оказана медицинская помощь, так что его жизни ничто не угрожает. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него есть ряд повреждений, полученных во время поединка, но они не выходят за рамки нормы после нокаута. Врачи хотят оставить его под наблюдением примерно на неделю, чтобы он полностью пришел в себя.

Ранее 5-tv.ru писал про самые яркие кадры боя Поветкина с Уайтом.