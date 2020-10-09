«Какая разница с кем я еще буду спать»: Барбара Пино разочаровалась в Криворотове

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Валентин Черников
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Победительница «Холостяка» рассказала, кем в итоге оказался герой реалити-шоу.

«Какая разница с кем я еще буду спать»: Барбара Пино разочаровалась в Криворотове

Фото: Instagram @holostyak.tnt.official

Отношения Барбары Пино и Антона Криворотого прекратились еще до свадьбы. Победительница шоу «Холостяк» и его главный герой закрутили роман вне съемочной площадки, за которым последовало разочарование кубинки в партнере.

По ее словам, холостяк-стоматолог почти сразу предложил ей жить вместе, но девушка решила повременить и оказалась права. В окружении пары уже ходили слухи о неверности Антона. Пино прислушивалась к ним и вскоре получила подтверждение. Криворотов признался ей в измене и дал понять, что не сожалеет о содеянном. Свою исповедь он закончил словами: «я не могу обещать, что этого не повторится».

«Что я могла на это ответить? Есть люди, для которых это норма. Он так и сказал мне: «То, что я делаю на стороне, тебя не должно касаться, главное — мое отношение к тебе. Какая разница с кем я еще буду спать, это просто секс. Мы полигамные хомосапиенсы, это природа», — цитирует Барбару Starhit.

Еще перед началом отношений кубинка предупредила молодого человека, что измену простить не сможет. Но Антон рассудил по-своему.

«Ошибочно думать, что проблема во мне. Проблема в придурках, которые не могут держать в штанах свой половой орган. Я не понимаю, когда человек говорит, что он тебя бесконечно любит, но может пойти переспать с другой. Это мерзко, такие моменты прощать нельзя», — заключила Пино.

Ранее 5-tv.ru писал, что подтвердилось имя героя нового сезона шоу «Холостяк». Им станет рэпер Тимати.

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